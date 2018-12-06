Марат Садыков открыл ФАП и три поликлиники в Алексеевском районе

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Сегодня состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта в селе Степная Шентала Алексеевского района, а также зданий женской, детской консультаций и стоматологической поликлиники в райцентре. Ввод объектов в эксплуатацию прошел при участии министра здравоохранения РТ Марата Садыкова и главы района Сергея Демидова, пишет газета «Заря».



На открытие ФАПа пришли все жители села. Фельдшер нового медпункта Гульшат Хаммадеева рассказала, что теперь в нем есть все необходимое, чтобы оказать людям первую помощь. Почетные гости, поздравляя жителей села с новым ФАПом, пожелали ходить сюда исключительно для профилактики. Министр здравоохранения Марат Садыков отметил, что ежегодно в Татарстане открывается около 40 фельдшерско-акушерских пунктов.

На открытие обновленных женской, детской консультаций и стоматологической поликлиники собрался коллектив Алексеевской центральной районной больницы. У здания женской консультации глава района Сергей Демидов вручил Благодарственные письма отличившимся работникам ЦРБ и строителям, сделавшим капитальный ремонт.

После торжественной части министр и глава района в сопровождении главного врача ЦРБ Ильдара Фахрутдинова осмотрели женское, детское отделения и стоматологическую поликлинику, где пообщались с пациентами и персоналом. Мама четырехлетней малышки отметила, что им пришлась по душе игровая комната. Раньше часто приходилось сталкиваться с проблемой – в ожидании очереди негде было оставить ребенка, теперь же дети могут спокойно поиграть на площадке и даже не хотят уходить домой.

В Татарстане с 2012 года ведется масштабная работа по укреплению материально-технического состояния объектов здравоохранения сельского населения, программу поддерживает Президент РТ Рустам Минниханов.

За все время программы в Татарстане построено 413 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 врачебных амбулаторий, 24 патологоанатомических отделений, проведен капитальный ремонт 1466 существующих фельдшерско-акушерских пунктов, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц.

В этом году заканчивается строительство 44 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 врачебных амбулаторий.

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