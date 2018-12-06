В Казани после смерти 19-летней сотрудницы массажного салона начата проверка

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Казани после смерти 19-летней сотрудницы массажного салона начата доследственная проверка, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудница одного из массажно-эротических салонов на улице Декабристов в Казани найдена мертвой.

Пользователи Сети рассказывают, что девушка прибыла из Удмуртии на заработки. По их информации, погибшую обнаружили без следов насильственной смерти.

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