Медведев оценил творчество Гузели Яхиной

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министра России Дмитрия Медведева заинтересовало творчество уроженки Казани — писательницы Гузели Яхиной. Об этом он рассказал в ходе интервью российским телеканалам.

«Последняя книга («Дети мои» – прим. Т-и) на меня произвела очень сильное впечатление, хотя и первая тоже была весьма и весьма («Зулейха открывает глаза» – прим. Т-и)», — приводит слова главы Правительства ТАСС.

Медведев обратил внимание на «хороший литературный язык» и «интересную фабулу» обеих книг. «Это действительно литература», — резюмировал он.

Премьер рассказал и о других заинтересовавших его книгах, в том числе о произведениях Виктора Пелевина и нобелевского лауреата — китайца Мо Яня. Вместе с тем он констатировал, что в первую очередь вынужден читать деловые бумаги и документы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первые эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной покажут зрителям осенью 2019 года.

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