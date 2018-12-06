В Набережных Челнах открылась выставка работ этноавангардиста Мадияра Хазиева

(Набережные Челны, 6 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах открылась выставка работ известного художника, заслуженного деятеля культуры Татарстана, лауреата премии Министерства культуры РТ имени Баки Урманче Мадияра Хазиева.

Выставка неслучайно носит название «Мастер и ученик». На ней известный художник представил не только свои картины, но и работы 13 «подмастерьев».

Хазиев работает в стиле этнического авангарда, создавая новое на основе старых традиций. Большинство его картин посвящено ментальному укладу татарской деревни.

При этом одаренный художник щедро делится своим опытом с учениками. На открытии выставки педагог не только сказал много теплых слов о подопечных, но и упомянул особенности дарования каждого. И даже вспомнил те моменты, когда его ученики преодолели «комплекс старательности» и начали по-настоящему творить.

Экспозицию из 70 работ жители и гости Автограда смогут посмотреть до 30 декабря.

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