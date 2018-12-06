В «Сказочном городке» на Кремлевской набережной казанцам покажут секретный штаб Деда Мороза

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В субботу, 8 декабря, на Кремлевской набережной Казани откроется «Сказочный городок», где зажгут огни новогодней елки и запустят праздничный салют. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В «Сказочном городке» появилось много новых локаций: например, секретный штаб Деда Мороза, где сортируют письма и отправляются подарки для детей, площадка с музыкальными инструментами и метеостанция. Сориентироваться горожанам помогут эльфы «Сказочного городка».

Кроме того, в городке появилась зона со сноутюбинговыми горками и новая карусель.

В домиках на набережной можно будет посмотреть и послушать татарские сказки, а на новогодней почте в «Сказочном городке» — отправить праздничную открытку близким в другой город.

«Сказочный городок» будет работать с 16 до 22 часов в будни и с 12 до 23 часов выходные.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.