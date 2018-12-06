Татар-информ

6 декабря 2018, 15:42

Экономика и финансы

Антимонопольщикам поручили не допустить повышения цен на цифровые приставки для телевизоров

Рекомендуем

Экономика и финансы

Антимонопольщикам поручили не допустить повышения цен на цифровые приставки для телевизоров

Фото: pixabay.com

В Тверской области, которая первой из субъектов РФ полностью перешла на цифровое эфирное ТВ-вещание, отмечен рост цен на цифровые приставки.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Федеральной антимонопольной службе поручено не допустить повышения цен на цифровые приставки для телевизоров в преддверии отключения аналогового вещания. Об этом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«Дано поручение Министерству промышленности и торговли России и Федеральной антимонопольной службе по направлениям: контроль за наличием в торговых сетях необходимого оборудования и контроль за ценами на приставки и это оборудование», — сказал Волин.

В Тверской области, которая первой из субъектов РФ полностью перешла на цифровое эфирное ТВ-вещание, отмечен рост цен на цифровые приставки, заметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. 

В Татарстане с 3 июня будет отключено аналоговое вещание.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстанцам субсидируют подключение спутникового телевидения
Новости дня
17:10
Татарстанцам субсидируют подключение спутникового телевидения

Государство компенсирует затраты на покупку и монтаж спутникового оборудования для жителей 157 населенных пунктов.

17:05
В Казани на стройплощадке на Тэцевской улице погиб рабочий

Тело 40-летнего мужчины с признаками падения с высоты обнаружили вчера днем.

17:00
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

С начала года компания увеличила число базовых станций для 4G в два раза.

16:52
На литературном марафоне «От мала до велика» казанцы прочитают татарскую сказку «Камыр-Батыр»

Для создания особого сказочного мира организаторы используют технологию 3D-рисования в виртуальной реальности.

16:50
Отсрочка отключения аналогового вещания в России обошлась бюджету в 30 млрд рублей

Средства были направлены на обеспечение максимальной безболезненности для жителей страны перехода на «цифру».

16:39
Сотрудников ИК-8 Альметьевска подозревают в растрате из-за покупки свиней вместо поросят

Чтобы покрыть недостачу 7,5 тонн свинины, сотрудники колонии купили 115 взрослых свиней, вместо заявленных в госконтракте поросят.

16:30
ВТБ в Чувашии на треть нарастил гарантийный портфель юрлиц

Основной объем банковых гарантий приходится на представителей среднего и малого бизнеса.

16:22
В список олимпиад и конкурсов на гранты Президента РФ попали мероприятия Татарстана

Перечень мероприятий, победители которых войдут в список грантообладателей, утвердило Минпросвещения РФ.

16:20
Клиенты ВТБ в Татарстане в «черную пятницу» увеличили траты на 66%

Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в республике с 23 по 25 ноября, превысил 26 млн рублей.

16:11
В Челнах полиция ищет пропавшую 17-летнюю беременную девушку

Несовершеннолетняя покинула дом больше недели назад, прихватив с собой минимум вещей.

16:10
Волин: Региональные телеканалы могут получить «окна» на первом мультиплексе

Насильственного отключения аналогового вещания не будет, сказал замминистра.

16:08
Татарстанские пловцы стали призерами первого дня Кубка Александра Попова

Трое казанских спортсменов удостоены бронзовых наград.

16:00
Марат Садыков открыл ФАП и три поликлиники в Алексеевском районе

Ввод объектов в эксплуатацию прошел при участии министра здравоохранения РТ Марата Садыкова и главы района Сергея Демидова.

15:51
В Казани после смерти 19-летней сотрудницы массажного салона начата проверка

Девушку обнаружили мертвой в одном из салонов эротического массажа на улице Декабристов.

15:50
В Татарстан придет облачная и снежная погода

Вероятен гололед, а на дорогах местами образуется сильная гололедица.

15:42
Антимонопольщикам поручили не допустить повышения цен на цифровые приставки для телевизоров

В Тверской области, которая первой из субъектов РФ полностью перешла на цифровое эфирное ТВ-вещание, отмечен рост цен на цифровые приставки.

15:40
Медведев оценил творчество Гузели Яхиной

Интерес у политика вызвали оба вышедших романа писательницы.

15:30
ВТБ нарастил корпоративный портфель в Татарстане более чем на 20%

Банк в Татарстане выдал предприятиям республики 73,8 млрд рублей кредитных средств.

15:20
Президент РТ обсудил вопросы сотрудничества с руководством австрийского производителя лыж

Компания Fischer ранее рассматривала возможность размещения производства в Набережных Челнах.

15:15
По требованию прокуратуры РТ пациентов вывезли из «Ева-Мед», а сам центр закрыли

Специалисты выявили в реабилитационном центре множество нарушений пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

15:12
В Татарстане запустили в эфир второй пакет цифровых телеканалов

В настоящее время в эксплуатацию введены все 87 передатчиков второго мультиплекса.

15:10
ВТБ: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 35%

Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в России с 23 по 25 ноября 2018 года, превысил 2,5 млрд рублей.

15:08
Президент РФ телеграммой поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с 30-летием

Гостями юбилейного вечера станут Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков.

14:52
Казанский чемпионат России по корэш откроет четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов

В соревновании примут участие более 150 борцов из 30 регионов страны.

14:51
В ноябре 30 казанских пенсионеров купили у лжегазовщиков датчики утечки газа по завышенным ценам

За установку датчиков утечки газа пожилые люди отдавали аферистам от 3 до 14 тыс. рублей.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×