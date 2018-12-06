Антимонопольщикам поручили не допустить повышения цен на цифровые приставки для телевизоров

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Федеральной антимонопольной службе поручено не допустить повышения цен на цифровые приставки для телевизоров в преддверии отключения аналогового вещания. Об этом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

«Дано поручение Министерству промышленности и торговли России и Федеральной антимонопольной службе по направлениям: контроль за наличием в торговых сетях необходимого оборудования и контроль за ценами на приставки и это оборудование», — сказал Волин.

В Тверской области, которая первой из субъектов РФ полностью перешла на цифровое эфирное ТВ-вещание, отмечен рост цен на цифровые приставки, заметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В Татарстане с 3 июня будет отключено аналоговое вещание.

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