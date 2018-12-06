Президент РТ обсудил вопросы сотрудничества с руководством австрийского производителя лыж

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководством крупнейшего в мире производителя лыж — австрийской компании Fischer инвестиционную привлекательность республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В сообщении отмечается, что участниками встречи стали вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и ряд других официальных лиц.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Fischer ведет переговоры с ТОСЭР «Набережные Челны» о размещении в городе предприятия по производству спортивного инвентаря.

Компания Fischer Sports была основана в 1924 году. Сейчас она известна своими разработками в области производства спортивных товаров. Головной офис фирмы расположен в австрийском городе Риде, заводы — в том же Риде и в украинском Мукачеве.

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