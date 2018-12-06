Жителям Елабуги представят концепцию реновации площади Ленина

(Елабуга, 6 декабря, «Татар-ифнорм», Гульнара Салихова). В Елабуге состоится презентация проекта «Реновация площади Ленина». Его представит команда архитектурного бюро Orhestra design, сообщает пресс-служба администрации Елабужского района.

Еще весной этого года Елабуга с проектом реновации площади Ленина победила в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Публичное обсуждение состоится 11 декабря в учебном центре «Кама» (начало – в 18 часов). Здесь горожанам будет представлена концепция проекта, эксперты расскажут об архитектурных и дизайнерских решениях, которые планируется применить при обновлении главной площади города.

Запланированы творческие мероприятия по привлечению елабужан к процессу благоустройства территории. Одно из таких мероприятий состоится 10 декабря в учебном центре «Кама». Здесь обсудят проект «Скамья “1000 историй Елабуги”». Елабужан просят поделиться личными историями, которые так или иначе связаны с площадью Ленина. Коллективный архив воспоминаний горожан ляжет в основу оформления будущей скамьи.

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