(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры РТ пациентов вывезли из «Ева-Мед», а сам центр закрыли, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуроры Высокогорского района, сотрудники пожарного надзора и Роспотребнадзора посетили с проверкой реабилитационный центр, расположенный в деревне Красный Восток.

Выяснилось, что в учреждении, где проживают реабилитанты, не соблюдены требования пожарной безопасности. В частности, в центре нет пожарной сигнализации, систем оповещения, нет планов эвакуации и множества других обязательных противопожарных элементов.

Кроме того, специалисты обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации реабилитационного цента. В итоге пациентов перевезли, а деятельность центра прекратили до устранения нарушений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.