В Татарстане запустили в эфир второй пакет цифровых телеканалов

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Татарстан полностью перевел телевидение на цифровые технологии: в республике запустили в эфир второй пакет цифровых телеканалов. Об этом заявил директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

С сегодняшнего дня в эксплуатацию введены все 87 передатчиков второго мультиплекса в Татарстане. Почти все (99,3%) жители республики смогут смотреть 20 цифровых телеканалов в составе двух мультиплексов.

«Мы абсолютно уверены в том, что люди охотнее перейдут на “цифру”, тогда, когда у них будет возможность приема максимального количества телевизионных каналов», — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Аналоговое вещание в Татарстане прекратит действовать с 3 июня следующего года. По словам замминистра, отключение отсрочили из-за празднования Нового года.

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