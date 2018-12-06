В Татарстан придет облачная и снежная погода

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега (ночью местами небольшие), информирует Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Кроме того, местами на территории республики вероятен гололед, а кое-где на дорогах образуется сильная гололедица, отмечается в предупреждении об ухудшении погодных условий, распространенном Гидрометцентром Татарстана.

Температура воздуха в ночные часы составит от 6 до 11, а при прояснениях – и до 16 градусов мороза. В светлое время суток воздух прогреется до -3, - 8 градусов.

Ранее синоптики республики прогнозировали, что с 5 по 7 декабря погоду на территории республики будет определять сибирский антициклон, на западной периферии которого она оказалась. Температурный фон, по предположению метеорологов, должен быть близок к норме.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.