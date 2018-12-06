В список олимпиад и конкурсов на гранты Президента РФ попали мероприятия Татарстана

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Министерство просвещения России утвердило на этот учебный год перечень 224 олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, среди которых есть и татарстанские мероприятия. Их победители войдут в список получателей грантов Президента РФ, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В утвержденный список попали такие татарстанские мероприятия, как Всероссийская робототехническая олимпиада, Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии», конкурсы «Нобелевские надежды КНИТУ-2019» и «Наука без границ». Также в перечне — межрегиональные предметные олимпиады КФУ, олимпиада «Язык, литература, искусство», V Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени С. Сайдашева и VIII Международный конкурс-смотр учащихся старших курсов дирижерско-хоровых отделений профессиональных образовательных учреждений.

«Утвержденные конкурсы и мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих талантов, способностей к занятиям физкультурой, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой, спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений», — отмечается в сообщении министерства.

Каждый год 1,2 тыс. студентов становятся получателями ежемесячного гранта Президента РФ в размере 20 тыс. рублей.

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