Рафис Бурганов: Необходимо совмещать воспитание и образование в учебных программах

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В учебных программах необходимо совмещать процессы воспитания и образования. Об этом заявил сегодня глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов на всероссийской научно-практической конференции «Образование: опыт, проблемы и перспективы развития», посвященной 90-летию Институту развития образования РТ.

По словам вице-премьера, Институт развития образования Татарстана должен обобщать весь мировой опыт. «Процессы воспитания и образования должны идти вместе, иначе мы можем получить образованного циника либо очень порядочного, но неграмотного человека. Нам надо совмещать процессы воспитания и образования в наших учебных программах. Это могут сделать только те люди, которые имеют огромный опыт за плечами, чтобы в быстро меняющемся мире обучать педагогов современным методикам», — сказал он.

Институт развития образования должен быть «флагманом нашего образования», убежден Бурганов. «Наверное, 90 лет — не срок, потому что в данном случае идет накопление знаний, опыта лучших школ, что важно для института, который занимается развитием образования, обучает педагогов», — подчеркнул он.

По мнению министра, существующие моральные ценности должны быть сохранены в будущем, и «роль Института развития образования в этом процессе сложно переоценить».

«В образовании ошибку можно сделать очень быстро, а исправлять ее придется, может, даже не годами, а поколениями. Поэтому мы трепетно относимся к процессу изменения наших методик, программ. Каждую из них нужно опробовать в течение нескольких лет и только тогда, увидев результат, подкорректировать», — заключил министр образования и науки РТ.

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