(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Чтобы поймать должника, казанские приставы вызвали его отремонтировать стиральную машину, рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Местный житель задолжал 400 тысяч рублей алиментов на содержание двух детей, при этом застать уклониста дома приставам никак не удавалось.

Исполнители выяснили, что неплательщик работал неофициально – занимался ремонтом стиральных машин. В итоге сотрудник ФССП Вахитовского района договорился с ним о встрече, но вместо ремонта должнику пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Мужчину привлекли к ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Если мужчина не заплатит долг, ему грозит уголовная ответственность.

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