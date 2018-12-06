Татар-информ

6 декабря 2018, 14:31

Происшествия

Чтобы поймать должника, казанские приставы вызвали его отремонтировать стиральную машину

Рекомендуем

Происшествия

Чтобы поймать должника, казанские приставы вызвали его отремонтировать стиральную машину

Казанец задолжал 400 тысяч рублей алиментов на содержание двоих детей.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Чтобы поймать должника, казанские приставы вызвали его отремонтировать стиральную машину, рассказала главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Местный житель задолжал 400 тысяч рублей алиментов на содержание двух детей, при этом застать уклониста дома приставам никак не удавалось.

Исполнители выяснили, что неплательщик работал неофициально – занимался ремонтом стиральных машин. В итоге сотрудник ФССП Вахитовского района договорился с ним о встрече, но вместо ремонта должнику пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Мужчину привлекли к ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Если мужчина не заплатит долг, ему грозит уголовная ответственность.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Массовую проверку охотников начала Росгвардия в угодьях Татарстана
Новости дня
15:20
Президент РТ обсудил вопросы сотрудничества с руководством австрийского производителя лыж

Компания Fischer ранее рассматривала возможность размещения производства в Набережных Челнах.

15:15
По требованию прокуратуры РТ пациентов вывезли из «Ева-Мед», а сам центр закрыли

Специалисты выявили в реабилитационном центре множество нарушений пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

15:12
В Татарстане запустили в эфир второй пакет цифровых телеканалов

В настоящее время в эксплуатацию введены все 87 передатчиков второго мультиплекса.

15:08
Президент РФ телеграммой поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с 30-летием

Гостями юбилейного вечера станут Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков.

14:52
Казанский чемпионат России по корэш откроет четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов

В соревновании примут участие более 150 борцов из 30 регионов страны.

14:51
В ноябре 30 казанских пенсионеров купили у лжегазовщиков датчики утечки газа по завышенным ценам

За установку датчиков утечки газа пожилые люди отдавали аферистам от 3 до 14 тыс. рублей.

14:42
Рафис Бурганов: Необходимо совмещать воспитание и образование в учебных программах

Глава Минобрнауки РТ принял участие во всероссийской конференции, посвященной 90-летию Институту развития образования Татарстана.

14:34
В Татарстане будет работать горячая линия по правовым вопросам

Все желающие смогут проконсультироваться с сотрудниками Аппарата уполномоченного по правам человека в РТ по вопросам защиты прав.

14:31
Чтобы поймать должника, казанские приставы вызвали его отремонтировать стиральную машину

Казанец задолжал 400 тысяч рублей алиментов на содержание двоих детей.

14:18
Волин: Отключение аналогового вещания в России отсрочили из-за празднования Нового года

Перед празднованием Нового года семьи сильно потратятся и не смогут позволить купить новый телевизор или приставку, объяснил министр.

14:09
В Пестречинском районе УК оштрафовали на полмиллиона рублей за загрязнение реки Сеинка

Нарушителя привлекли к административной ответственности по шести статьям.

14:08
ДК Машиностроителей превратится в многофункциональный молодежный центр

Посещаемость Дома культуры должна вырасти со 190 до 1,5 тыс. человек.

14:04
Власти РТ хотят поменять оформление переименованных аэропортов с учетом мнения жителей

Оформление аэропортов «Казань» и «Бегишево» поменяется после присвоения им имен Габдуллы Тукая и Николая Лемаева.

14:00
Чешская компания «ЛОГИО» откроет в Иннополисе центр развития

Лилия Галимова рассказала, что размещением в Татарстане также заинтересовался чешский концерн «Югострой».

13:56
Рустам Минниханов и Шамиль Тарпищев обсудили вопросы развития тенниса в республике

Президент Татарстана встретился с главой Федерации тенниса России в Доме Правительства РТ.

13:50
Оркестру Игоря Лермана вручили 2 млн рублей «на укрепление материально-технической базы»

Подарок худруку коллектива вручила замглавы Набережных Челнов Флера Андреева.

13:46
Путин пообещал исполнить мечты пятерых больных детей на проекте, созданном в Татарстане

Глава государства ознакомился с благотворительным проектом татарстанца Тимура Сафина «Мечтай со мной».

13:41
Массовую проверку охотников начала Росгвардия в угодьях Татарстана
13:30
В ИА «Татар-информ» расскажут о новом графике движения поездов на 2018/2019 год

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

13:14
Мантуров проведет в Казани заседание межправкомиссии по сотрудничеству России и Чехии

В столице РТ встретятся глава Минпромторга России Денис Мантуров и его чешская коллега Марта Новакова.

13:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о нововведениях в Стратегию-2030

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:48
Министр цифрового развития и связи России отложил визит в Татарстан

Константин Носков не смог приехать в Казань на сегодняшнюю встречу с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

12:46
В Татарстане на 4% вырос валовой суточный надой молока

За прошедшие сутки сельхозформирования РТ реализовали 3075,8 тонны молока, что больше аналогичного показателя прошлого года на 119,9 тонны.

12:37
Прокуратура РТ добивается запрета частного строительства на территории Берсутских пихтарников

Прокуратура республики намерена добиваться отмены незаконного решения и снятия участка с кадастрового учета.

12:30
Галимова о мониторинге соцсетей: У властей нет задачи реагировать только на негатив

Система «Инцидент-менеджмент» нужна, чтобы оперативно реагировать на все обращения жителей РТ в соцсетях.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×