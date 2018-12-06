На литературном марафоне «От мала до велика» казанцы прочитают татарскую сказку «Камыр-Батыр»

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Казань станет городом-участником литературного марафона «От мала до велика», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Национальном музее РТ по-новому прочитают сказки, знакомые с детства. Среди 70 произведений марафона — татарская народная сказка «Камыр-Батыр». Для создания особого сказочного мира организаторы используют технологию 3D-рисования в виртуальной реальности Google Tilt Brush.

В акции примут участие более 300 известных людей и обычных интернет-пользователей из шести городов России.

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