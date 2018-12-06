В ноябре 30 казанских пенсионеров купили у лжегазовщиков датчики утечки газа по завышенным ценам

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). За один месяц в Казани от рук мошенников-газовщиков пострадали 30 пенсионеров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«В связи с участившимися случаями мошенничества, в Казани полицейские провели профилактические рейды. Стражи порядка призвали горожан быть предельно осторожными, проверять любую информацию, получаемую от посторонних лиц, а в случае возникновения подозрений незамедлительно звонить в полицию», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники отдела полиции «Гагаринский» прошли по домам и общественным местам, где пообщались с жителями района. Особое внимание участковые уделили пожилым людям, ведь именно они чаще всего становятся жертвами аферистов.

Стражи порядка рассказали об основных мошеннических схемах и объяснили пенсионерам, как следует себя вести с незнакомцами.

Полицейские напомнили, что наиболее распространенные виды обмана — телефонные звонки с требованием выкупа за якобы задержанного родственника, «махинации» с блокировкой банковских карт, а также аферы в Интернете.

Не редки случаи, когда мошенники ходят по домам и, представившись представителями газовой службы, предлагают установить дома датчик утечки газа. Стоимость прибора варьируется от 3 до 14 тыс. рублей. Только за последний месяц от действий таких аферистов пострадали 30 пенсионеров, которые отдали мошенникам свыше 70 тыс. рублей.

Полицейские призвали горожан быть предельно внимательными и проверять любую информацию, получаемую от незнакомцев.

«По словам жильцов, такие предупреждающие мероприятия являются очень эффективными, так как "к словам сотрудников полиции всегда прислушиваешься и стараешься их запомнить"», — рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ.





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