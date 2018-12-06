Татар-информ

6 декабря 2018, 14:09

Происшествия

В Пестречинском районе УК оштрафовали на полмиллиона рублей за загрязнение реки Сеинка

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Происшествия

В Пестречинском районе УК оштрафовали на полмиллиона рублей за загрязнение реки Сеинка

Нарушителя привлекли к административной ответственности по шести статьям.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Пестречинском районе УК «Жилбыт» оштрафовали на полмиллиона рублей за загрязнение реки Сеинка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники природоохранной прокуратуры и специалисты Минэкологии республики выяснили, что с очистных сооружений в селе Пановка в реку сбрасывались сточные воды. Исследования проб воды показали многократное превышение норм концентрации загрязняющих веществ.

В итоге по шести административным статьям, в том числе за нарушения правил водопользования и за несоблюдение экологических требований, юридическое лицо и ее руководителя суд оштрафовал на 487 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием устранить выявленные специалистами нарушения. По требованию надзорного ведомства сброс неочищенных стоков был прекращен, а очистные сооружения сейчас ремонтируют.

 

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