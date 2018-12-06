Волин: Отключение аналогового вещания в России отсрочили из-за празднования Нового года

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Отключение аналогового вещания в России отсрочили из-за празднования Нового года. Об этом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил на совещании в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

Изначально этот процесс должен был запуститься в начале 2016 года. Но было решено, что уровень готовности жителей и проникновения «цифры» недостаточно высокий. Поэтому сроки перенесли на начало 2018 года.

«После этого мы получили большое количество обращений с просьбой на некоторое время отсрочить отключение аналога по целому ряду причин. Одна из этих причин заключалась в праздновании Нового года. Люди только что отпраздновали. Не все еще соберутся для того, чтобы приобрести новый телевизор или приставку. Немаловажен финансовый аспект. Понятно, что перед праздником все семьи сильно потратятся», — сказал Волин.

Так, 11 февраля «аналог» отключат в 7 субъектах России, 15 апреля — в 20, 3 июня — во всех остальных, в том числе и в Татарстане.

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