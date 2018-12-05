Чешская компания «ЛОГИО» откроет в Иннополисе центр развития

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Технологическая компания «ЛОГИО» откроет в Иннополисе центр развития. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Чешская технологическая компания “ЛОГИО” приняла решение об открытии в Иннополисе центра развития для реализации проектов на территории РТ», — сказала она.

Лилия Галимова добавила, что чешский концерн «Югострой» также рассматривает возможность размещения в Татарстане. Компанию привлекает ОЭЗ «Алабуга».

Стенды 12 чешских компаний представлены на выставке «Машиностроение. Металлургия. Казань», которую накануне посетил Президент РТ Рустам Минниханов. Ее гостями также станут глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и его чешская коллега Марта Новакова.

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