ДК Машиностроителей превратится в многофункциональный молодежный центр

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Принадлежащий сейчас Казанскому вертолетному заводу Дом культуры Машиностроителей в Адмиралтейской слободе будет передан в муниципальную собственность для создания многофункционального молодежного центра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В ДК предполагается создать новые секции, а общая посещаемость должна вырасти со 190 до 1,5 тыс. человек. О соответствующих планах главе города Ильсуру Метшину рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

В частности, планируется организовать занятия по робототехнике и проводить на базе учреждения игры КВН. При этом все уже существующие кружки должны быть сохранены.

Сейчас, по словам директора учреждения Ольги Дроздовой, на базе Дома культуры функционируют восемь самодеятельных художественных коллективов, работают спортивные секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу и единоборствам, открыты тренажерный и хореографический залы.

Построенное в 1948-1949 годах здание ДК прошло капитальный ремонт в 2000 году и находится в хорошем состоянии.

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