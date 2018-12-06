Оркестру Игоря Лермана вручили 2 млн рублей «на укрепление материально-технической базы»

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Камерный оркестр Игоря Лермана получил в честь 30-летия сертификат на 2 млн рублей. Подарок художественному руководителю коллектива вручила заместитель главы Набережных Челнов Флера Андреева, пишет газета «Челнинские известия».



Вручая сертификат, она отметила, что он предназначен «для укрепления материально-технической базы».



Билеты на праздничный вечер в Органный зал были раскуплены задолго до концерта. Организаторы даже установили дополнительный ряд, расставив кресла в проходах и даже на сцене.



Поздравляя музыкантов с юбилейной датой, генеральный директор АО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что «город любит настоящую музыку, и в этом заслуга Игоря Михайловича, для которого оркестр – дело всей его жизни».



Также челнинцев-юбиляров поздравил легендарный автогонщик и руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. Он появился на сцене под задорную мелодию «День рожденья только раз в году» и неожиданно для всех начал дирижировать оркестром, а потом сказал, что музыка человека вдохновляет, успокаивает, настраивает на новые свершения.



На торжественном вечере также выступил знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы» и маэстро Владимир Спиваков. Челнинский оркестр присоединился к выступлению, а Игорь Лерман, как подобает юбиляру, взял дирижерскую палочку. Музыканты сыграли пьесу «Пчелка» Шуберта и известную еврейскую мелодию «Сваты идут».

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