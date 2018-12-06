Казань станет площадкой для МПК по сотрудничеству России и Чехии

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани пройдет заседание межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству России и Чехии. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Завтра состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Чешской республикой. Переговоры пройдут на уровне сопредседателей этой комиссии в лице министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и его чешской коллеги Марты Новаковой», — сказала она.

Проведение заседания такого уровня на татарстанской площадке «свидетельствует о крепких перспективных межрегиональных связях Татарстана как субъекта РФ с Чехией», считает Галимова.

Она добавила, что Президент РТ встретится с гостями из Чехии уже сегодня. Завтра же запланированы совместные мероприятия с Денисом Мантуровым и его чешской коллегой. Делегация отправится на выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань», где представлено 12 чешских компаний. Затем Минниханов, Мантуров и Новакова поедут в технополис «Химград», где им представят основные направления резидентов.

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