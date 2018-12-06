Массовую проверку охотников начала Росгвардия в угодьях Татарстана

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане сотрудники Росгвардии начали массовую проверку охотников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Сотрудники Росгвардии при силовой поддержке СОБР провели очередное плановое профилактическое мероприятие в охотничьих угодьях Рыбно-Слободского района РТ, где разрешена охота на лису и зайца», – уточнили в пресс-службе управления.

Росгвардейцы совместно со специалистами Госкомитета по биоресурсам проверяли у охотников лицензии на оружие, охотничьи билеты, а также условия его переноски, транспортировки и использования.

В этот раз грубых нарушений выявлено не было. Сотрудники Росгвардии считают, что это свидетельствует о более ответственном отношении людей к вопросам подготовки и проведения охоты. К слову, в предыдущий рейд было выявлено сразу пять нарушений. В основном у охотников отсутствовали разрешения на охоту и были выявлены нарушения правил перевозки и хранения оружия. На нарушителей составили административные протоколы и изъяли у них оружие.

Росгвардейцы напомнили владельцам оружия о правилах перевозки и пользования, а также обратили особое внимание на ответственность за ношение и использование оружия в состоянии алкогольного опьянения.

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