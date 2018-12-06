Министр цифрового развития и связи России отложил визит в Татарстан

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Встреча Президента РТ Рустама Минниханова и министра цифрового развития и связи России Константина Носкова отложена. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Министр отложил визит, он приедет чуть позже. У него есть обстоятельства, по которым он не приехал, но приехали его коллеги», — ответила Галимова на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Она сказала, что Минниханов обсудит с представителями федерального ведомства вопросы цифровизации и телевещания.

«Встреча с министром состоится чуть позже, по графику найдут удобное время, чтобы организовать встречу», — заключила Галимова.

По плану встреча Рустама Минниханова и Константина Носкова должна была состояться сегодня в Казани.

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