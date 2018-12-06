Президент РФ телеграммой поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с 30-летием

(Набережные Челны, 6 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с 30-летием, сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

«Ваши выдающиеся достижения — заслуженная награда за мастерство, характер, ежедневный упорный и напряжённый труд», — говорится в послании.

В телеграмме также отмечается вклад знаменитой команды в технологическое развитие КАМАЗа в частности и российского автопрома в целом. Испытание технических новинок в экстремальных условиях спортивных ралли позволяет выявить «узкие» места, устранять их и внедрять в серийное производство уже доработанные технологические решения, подчеркивается в обращении главы государства.

Команда «КАМАЗ-мастер», основанная в 1988 году, известна как многочисленный призер и пятнадцатикратный победитель супермарафона «Дакар». Команда «КАМАЗ-мастер» состоит из звезд гонок, в нее входят пять обладателей Кубка мира, 15 мастеров спорта международного класса, 11 заслуженных мастеров спорта России, 14 мастеров спорта.

Напоминанием о начале жизненного пути команды сегодня станет первый спортивный гоночный «КАМАЗ», который был специально восстановлен к юбилею. Наряду с другими спортивными автомобилями команды исторический «автомобиль-ветеран» установят на площадке возле Органного зала, где пройдет праздничный вечер.

Поздравить юбиляров приедут Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта РФ Павел Колобков.

На торжестве также ожидаются выступления «Хора Турецкого», известного гитариста-виртуоза Виктора Зинчука, участницы проекта «Голос» Виктории Черенцовой.

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