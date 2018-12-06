Галимова о мониторинге соцсетей: У властей нет задачи реагировать только на негатив

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстанские власти запустили систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент», которая направлена на все обращения жителей РТ, а не только на негативные сообщения. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Это не негативные сообщения в соцсетях отслеживаются, а любые обращения граждан по любым поводам. Они все будут отслеживаться. Нет задачи только на негатив реагировать», — ответила Галимова на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По ее словам, новая система — это дополнительный инструмент для

органов власти, чтобы быть в повестке и понимать, какие еще обращения граждан существуют. Галимова добавила, что система «Инцидент-менеджмент», которая, в тестовом режиме запущена в РТ, используется практически во всех регионах России.

К работе с системой привлечены все министерства и ведомства, а также все муниципальные образования Татарстана, заявила представитель Казанского Кремля.

«Никаких дополнительных штатных единиц это не требует. Этим занимаются либо сотрудники отделов по обращениям граждан, либо сотрудники информационно-аналитических отделов», — подчеркнула она.

Галимова заверила журналистов, что никаких дополнительных финансовых затрат «Инцидент-менеджмент» не требует.

«Эта система нам ровно ничего не стоит», — заключила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

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