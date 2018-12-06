Татар-информ

6 декабря 2018, 12:37

Происшествия

Прокуратура РТ добивается запрета частного строительства на территории Берсутских пихтарников

Рекомендуем

Происшествия

Прокуратура РТ добивается запрета частного строительства на территории Берсутских пихтарников

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добивается запрета частного строительства на территории Берсутских пихтарников, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В сентябре 2018 года распоряжением Палаты имущественных и земельных отношений Мамадышского района РТ был образован земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. метров, расположенный на территории Урманчеевского сельского поселения», – уточнил Руслан Галиев.

Установлено, что участок фактически расположен на территории особо охраняемой природной зоны, памятника природы регионального значения «Берсутские пихтарники».

По закону любое частное строительство на территории природоохранных зон запрещено, так как может причинить значительный вред окружающей среде.

Прокуратура республики намерена добиваться отмены незаконного решения и снятия участка с кадастрового учета.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Очевидцы сняли на видео пожар в торговом павильоне в Казани
Новости дня
13:14
Казань станет площадкой для МПК по сотрудничеству России и Чехии

В столице РТ встретятся глава Минпромторга России Денис Мантуров и его чешская коллега Марта Новакова.

13:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о нововведениях в Стратегию-2030

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:48
Министр цифрового развития и связи России отложил визит в Татарстан

Константин Носков не смог приехать в Казань на сегодняшнюю встречу с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

12:46
В Татарстане на 4% вырос валовой суточный надой молока

За прошедшие сутки сельхозформирования РТ реализовали 3075,8 тонны молока, что больше аналогичного показателя прошлого года на 119,9 тонны.

12:37
Прокуратура РТ добивается запрета частного строительства на территории Берсутских пихтарников

12:30
Галимова о мониторинге соцсетей: У властей нет задачи реагировать только на негатив

Система «Инцидент-менеджмент» нужна, чтобы оперативно реагировать на все обращения жителей РТ в соцсетях.

12:26
В Казани наградили победителей журналистского конкурса антинаркотической пропаганды

В этом году на конкурс поступило 202 работы.

12:10
Галимова: Пункт скорой помощи в Иннополисе входил в планы на 2019 год до трагедии

Президент РТ поручил ускорить процесс создания скорой помощи после внезапной смерти преподавателя университета Иннополис.

11:59
Оперативники МВД по РТ с начала года изъяли 775 кг наркотиков - втрое больше, чем годом ранее

Составлено свыше 7,5 тыс. административных протоколов по делам, связанным с оборотом и потреблением наркотиков.

11:58
Минниханов: За 20 лет РИИ стал лидером исламского образования в России

Для ответа на стоящие перед исламом вызовы нужно развивать отечественное богословие, считает Президент РТ.

11:45
С начала года в Татарстане расследовано в 2 раза больше групповых наркопреступлений

В этом году полицейские ликвидировали 40 каналов поставки «зелья».

11:44
Всероссийский правовой диктант напишут на пяти площадках в Казани

Акция посвящена 25-летию Конституции РФ.

11:30
Несколько десятков домов Советского района Казани на сутки останутся без воды

Воды не будет из-за подключения к водопроводу жилого комплекса по улице Родины.

11:14
В Татарстане с 3 июня будет отключено аналоговое вещание

В Казани обсудят переход с аналогового вещания на цифровое.

11:03
В Казани пьяная автоледи на угнанной легковушке протаранила троллейбус

ДТП с участием «Лады» и общественного транспорта произошло в минувший вторник на улице Тульская.

10:45
В Нурлате хулиганов, разбивших машины и напавших на росгвардейцев, задержали со стрельбой

Пятеро мужчин вели себя агрессивно, били по машинам и напали на сотрудников Росгвардии.

10:44
Проект SeloFun изменит устаревшие формы организации досуга сельской молодежи в Елабуге

В Елабужском районе планируется реализовать молодежный проект.

10:30
Последний iPhone не стал лучшим смартфоном 2018 года по версии Роскачества
10:14
Цирк, детсад и несколько домов Вахитовского района Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

Отключение электричества начнется в 8 часов утра.

09:50
Противодействие коррупции обсудят на Республиканском молодежном форуме в Казани

В рамках форума наградят победителей «Антикоррупционного марафона — 2018».

09:32
Исследование: Более половины работодателей в РФ не намерены премировать сотрудников к Новому году
09:15
В ИА «Татар-информ» расскажут о XVIII межрегиональном конкурсе театральных коллективов «Идел-йорт»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:11
Очевидцы сняли на видео пожар в торговом павильоне в Казани

Огонь вспыхнул вчера около полуночи в доме № 36г по Сибирскому тракту.

09:07
Житель Татарстана доставлен в больницу с серьезными ожогами рук и ног после пожара в своем доме

Пожар вспыхнул сегодня поздно ночью в селе Старый Кувак Лениногорского района республики.

09:00
ИА «Татар-информ» расскажут о борьбе сотрудников МВД по РТ с незаконным оборотом наркотиков

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×