(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добивается запрета частного строительства на территории Берсутских пихтарников, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В сентябре 2018 года распоряжением Палаты имущественных и земельных отношений Мамадышского района РТ был образован земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. метров, расположенный на территории Урманчеевского сельского поселения», – уточнил Руслан Галиев.

Установлено, что участок фактически расположен на территории особо охраняемой природной зоны, памятника природы регионального значения «Берсутские пихтарники».

По закону любое частное строительство на территории природоохранных зон запрещено, так как может причинить значительный вред окружающей среде.

Прокуратура республики намерена добиваться отмены незаконного решения и снятия участка с кадастрового учета.



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