В Казани наградили победителей журналистского конкурса антинаркотической пропаганды

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани прошла торжественная церемония награждения победителей X республиканского журналистского конкурса антинаркотической пропаганды «Бумеранг – 2018». В этом году на конкурс поступило 202 работы.

Конкурс организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с МВД по РТ.

«Подобные конкурсы необходимы, потому что не только правоохранительные органы должны бороться с этим злом, но и общественность. А журналисты привлекают внимание общественности к этой проблеме», — отметил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин.

В номинации «Цикл телевизионных сюжетов, телепроект антинаркотической направленности» победу одержала редакция телекомпании «Луч». В номинации «Цикл материалов антинаркотической направленности в сети Интернет» победила Алина Минневалиева, сотрудница журнала «Ялкын».

«Чтобы писать на эту тему, нужен не только профессионализм — необходимо пропустить это через душу, прочувствовать проблему. Обсуждение работ было жарким — победили самые достойные», — сказал заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

В номинации «Цикл публикаций антинаркотической направленности в печатных изданиях» победила Алсу Троицкая, сотрудница журнала «Антинарк».

Награду «За преданность теме» получили Алсу Спиридонова из «Мамадыш-информ» и редакция газеты «Трудовая слава».

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