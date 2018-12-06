В ИА «Татар-информ» расскажут о новом графике движения поездов на 2018/2019 год

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 7 декабря, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная новому графику движения поездов на 2018/2019 год.

В мероприятии примут участие заместитель начальника Горьковской железной дороги (по территориальному управлению) Александр Черемнов, генеральный директор ППК АО «Содружество» Азат Ахметшин, начальник Казанского производственного участка по оформлению проездных документов Горьковского филиала АО «ФПК» Сергей Лимаев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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