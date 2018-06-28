Динара Прокопьева

6 декабря 2018, 12:10

Здоровье и среда

Галимова: Пункт скорой помощи в Иннополисе входил в планы на 2019 год до трагедии

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Здоровье и среда

Галимова: Пункт скорой помощи в Иннополисе входил в планы на 2019 год до трагедии

Фото: архив

Президент РТ поручил ускорить процесс создания скорой помощи после внезапной смерти преподавателя университета Иннополис.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Создание подстанции скорой медицинской помощи в Иннополисе входило в планы на 2019 год еще до трагедии с 35-летним преподавателем местного университета. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Могу сказать, что совершенно точно в планах в Иннополисе в 2019 году уже было заложено открытие пункта скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, этот трагический случай в очередной раз показал необходимость организации такого рода помощи в Иннополисе», — сказала Галимова и выразила слова соболезнования родным и близким погибшего молодого человека.

По словам Галимовой, Президент РТ поручил ускорить процесс создания подстанции «скорой» после внезапной смерти 35-летнего преподавателя университета Иннополис.

«Та трагедия, которая случилась, — это, безусловно, тот сигнал, который позволит посмотреть на всю систему [организации скорой медицинской помощи] в целом», — заключила официальный представитель Казанского Кремля.

35-летний преподаватель Иннополиса умер ранним утром 1 декабря от разрыва аневризмы нисходящего отдела аорты. По словам главы Минздрава РТ, это редкое заболевание — один случай на сто тысяч.

«Скорая» из Верхнеуслонской ЦРБ приезжала к преподавателю дважды, и оба раза медики настаивали на госпитализации. Лишь во втором случае пациент согласился, и его отвезли Верхнеуслонскую ЦРБ. После диагностики медики приняли решение отвезти преподавателя в 7-ю горбольницу Казани, где он и скончался.

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