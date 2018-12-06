Татар-информ

6 декабря 2018, 11:58

Духовная жизнь

Минниханов: За 20 лет РИИ стал лидером исламского образования в России

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Духовная жизнь

Минниханов: За 20 лет РИИ стал лидером исламского образования в России

Фото: president.tatarstan.ru

Для ответа на стоящие перед исламом вызовы нужно развивать отечественное богословие, считает Президент РТ.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Российский исламский институт (РИИ) лидирует среди исламских учебных заведений страны. Вуз смог выполнить задачи, поставленные перед ним при создании. Такое мнение озвучил Президент РТ Рустам Минниханов на юбилейных мероприятиях по случаю 20-летия РИИ.

Он отметил, что учебное заведение создавали для подготовки высококвалифицированных специалистов в области исламской теологии, истории и культуры.

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«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что институт в целом справился с этой задачей, успешно прошел этап становления и стал одним из ведущих отечественных мусульманских учебных заведений», — отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что мусульманский мир переживает сегодня непростые времена. Речь зашла о регионах, охваченных хаосом из-за действий экстремистов, прикрывающихся исламом. В это же время в западных странах растут исламофобские настроения, отметил глава республики.

«Для успешного противодействия этим вызовам в первую очередь нужно развивать науку и культуру, а также нашу собственную богословскую школу», — объяснил Президент РТ.

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В завершение он наградил орденом «За заслуги перед РТ» ректора РИИ Рафика Мухаметшина. При этом Минниханов подчеркнул, что успешная работа в религиозной сфере невозможна без координации с федеральным центром. Он передал слово начальнику Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ Евгению Еремину. Федеральный гость высоко оценил усилия Татарстана по возрождению и развитию системы исламского образования.

«За эти 20 лет было сделано очень многое для развития традиционного татарского богословия и создания новых, просвещенных исламских кадров в нашей стране. В этом несомненная заслуга РИИ», — заявил Еремин.

Он добавил, что Президент РФ Владимир Путин всегда уделял особое внимание развитию российского исламского образования, и эта практика обязательно будет продолжена.

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«Мы и впредь будем делать многое, чтобы Россия развивалась на основе содружества мировых религий, чтобы в обществе было духовное согласие и сотрудничество. И Татарстан здесь является ярким примером» , — резюмировал спикер.

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