Оперативники МВД по РТ с начала года изъяли 775 кг наркотиков - втрое больше, чем годом ранее

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В этом году полицейские Татарстана изъяли 775 кг наркотиков. Этот показатель превысил прошлогодний в 3 раза.

Такие данные сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В рамках административной практики составлено свыше 7,5 тыс. протоколов по делам, связанным с оборотом и потреблением наркотиков. По Приволжскому федеральному округу показатели наших сотрудников – одни из лучших», – сказал Вадим Костюнин.

Наркополицейские систематически проводят профилактические акции – «Сообщи, где торгуют смертью», «Антинаркотический десант – выбери свой путь», «Мак» и многие другие. С начала года в республике прошло более 6,5 тыс. подобных антинаркотических мероприятий.

Также во время пресс-конференции Вадим Костюнин вручил награды победителям X Республиканского журналистского конкурса антинаркотической пропаганды «Бумеранг-2018».

Конкурс проводился Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с МВД по РТ.



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