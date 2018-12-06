Казанский чемпионат России по корэш откроет четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Казань примет чемпионат России по национальной борьбе корэш, церемонию открытия которого посетит четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации корэш России.

В соревновании, которое стартует 8 декабря во дворце единоборств «Ак Барс», примут участие более 150 борцов из 30 регионов страны. Спортсмены будут бороться за звание чемпионов в девяти весовых категориях.

Во время церемонии открытия гостей чемпионата будут ждать розыгрыш двух смартфонов, световое шоу, а также театрализованное показательное выступление борцов корэш, с которым делегация из Татарстана выступала на фестивале боевых искусств в Японии.

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