С начала года в Татарстане расследовано в 2 раза больше групповых наркопреступлений

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В этом году полицейские Татарстана расследовали 243 групповых преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Этот показатель превышает прошлогодний в 2,3 раза.

Кроме того, с начала года стражи порядка ликвидировали 40 каналов поставки «зелья», 16 из которых были транзитными. Об этом сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Стоит отметить, что 6 декабря наркополицейские отмечают 27-ю годовщину со дня образования службы.

«Особенно резонансным стало дело, возбужденное 29 октября. Разработка началась еще в сентябре, после задержания на территории Татарстана машины, внутри которой полицейские обнаружили свыше 116 кг наркотиков», – напомнил о громком случае Вадим Костюнин.

После выявления автомобиля начались оперативные мероприятия – на территории практически всей России были задержаны 20 подозреваемых, а также стражи порядка смогли ликвидировать нарколабораторию.

«Это одинокий дом, к которому почти невозможно проехать. Сотрудникам пришлось работать в респираторах – запах "синтетики" из этого дома уже не выветрить никогда», — рассказал Вадим Костюнин.

В общей сложности во время операции изъято 950 кг наркотиков, 1200 кг химических реактивов и разнообразное оборудование. Кроме того, среди изъятого – поддельные документы сотрудников правоохранительных органов.

«Всего за 10 месяцев этого года на территории Татарстана пресечено 3077 наркопреступлений, в том числе 2302 тяжких и особо тяжких. В целом, наркоситуацию в республике можно назвать стабильной и контролируемой», – подчеркнул начальник управления.

С начала года на 3 процента снизилось количество стоящих на учете наркопотребителей. На первое октября 2018 года цифра составляет 17 427 человек.



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