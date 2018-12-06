Всероссийский правовой диктант напишут на пяти площадках в Казани

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 7 декабря, на пяти площадках в Казани можно будет написать II Всероссийский правовой (юридический) диктант, сообщают организаторы.

В 12.00 откроются площадки в Казанском федеральном университете, Казанском инновационном университете им. Тимирясова, Казанском филиале Российского государственного университета правосудия, Казанском филиале Всероссийского государственного университета юстиции и Университете управления ТИСБИ. Принять участие в образовательной акции могут все желающие старше 14 лет.

Кроме того, диктант можно будет написать онлайн на сайте юрдиктант.рф. В этом режиме проверить свои знания можно будет до 12.00 10 декабря.

Акция посвящена 25-летию Конституции РФ и призвана мотивировать население на изучение права и привлечь внимание к вопросу повышения уровня правовой культуры.

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