В Татарстане на 4% вырос валовой суточный надой молока

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане валовой суточный надой молока превысил аналогичный показатель прошлого года на 4,3%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По оперативным данным министерства на 6 декабря, за сутки в республике надоено 3251,5 тонны молока, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 133,4 тонны, или на 4,3%.

По продуктивности дойного поголовья лидирует Атнинский район, где суточный надой молока на одну корову составляет 23,4 кг. Также среди лучших по этому показателю Кукморский (суточный надой на корову 20,4 кг), Мамадышский (20,3 кг), Сабинский (19,8 кг), Балтасинский (17,5 кг), Нижнекамский (15,6 кг) районы.

За прошедшие сутки сельхозформирования республики реализовали 3075,8 тонны молока, что больше, чем за 6 декабря прошлого года, на 119,9 тонны или на 4%. Личные подсобные хозяйства сельчан также увеличили объем реализуемого молока — за прошедшие сутки они продали 616,3 тонны этой продукции. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 31 тонну или на 5%.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, Татарстан является лидером по валовому надою молока среди субъектов Российской Федерации. «На долю республики приходится более 7% процентов от общего объема сырого молока, производимого и реализуемого сельхозформированиями России», — уточнил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

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