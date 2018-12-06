Татар-информ

6 декабря 2018, 21:28

Общество

В Елабуге организовали курсы психологической помощи для безработных

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Общество

В Елабуге организовали курсы психологической помощи для безработных

Занятия «Поверь в себя» проводят опытные психологи из Елабужского института КФУ.

(Елабуга, 6 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге стартовали курсы психологической помощи для безработных. Занятия «Поверь в себя» проводят опытные психологи – преподаватели Елабужского института К(П)ФУ.

Курсы посещают десять безработных, стоящих на учете в Центре занятости населения. Всего же в этом году психологическая поддержка была оказана 250 лишившимся работы елабужанам, сообщили в центре.

Среди слушателей курса – Мария и Игорь Балобановы. «Так как это психологическая поддержка, мы думаем, что получим моральную помощь. У моего мужа после инсульта левая рука не работает, поэтому нам важно понять, что мы не остались одни, без внимания. Конечно, хочется найти работу, тем более что Центр занятости нам в этом помогает», – рассказала Мария.

По словам психологов, занятия прежде всего помогают безработным найти себя, понять собственные возможности. «У нас занятия посещала жительница Танайки, которая раньше работала юристом. Благодаря этому курсу она поняла, что ей нравится работа с детьми. Открыла детскую студию, дети везде выступают, а она счастлива. То есть немало случаев, когда безработные начинают искать работу не по диплому, а по призванию», – пояснила преподаватель Елабужского института КФУ Ирина Талышева.

Курсы проходят в форме тренингов, одна из форм работы – тестирование, с помощью которого определяют уровень тревожности. Работа с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, ведется как в группах, так и персонально. Для индивидуальной работы используют специальную сенсорную комнату.

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