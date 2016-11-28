(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане с 3 июня будет отключено аналоговое вещание. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов.

«Нам сказано, что с 3 июня в республике телевидение аналоговое будет отключено. Что касается региональных телеканалов, операторы определяют сами свою судьбу», — сказал он.

Сегодня в Казани пройдет совещание о переходе на цифровое телевещание в России. В обсуждении примут участие председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев и замминистра цифрового развития России Алексей Волин.

«Будут определять, как это будет проходить, сроки, вопросы социальной защищенности, как будут сети настраиваться, размещаться. Конечно, у нас все время много вопросов: как включать, какую приставку, какую антенну. Поэтому нам надо сейчас до июня много времени уделить информированию населения в этой части, потому что у нас так получается, что пока гром не грянет, ничего не соберется. Чтобы этот гром не грянул, мы должны отработать все вопросы», — отметил Якимов.

О том, как скажется переход на цифровое ТВ на вещании региональных телеканалов, читайте в интервью Дмитрия Колесова.

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