Несколько десятков домов Советского района Казани на сутки останутся без воды

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 7 декабря, в некоторых домах Советского района Казани сутки не будет воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение отключат в 9 часов. Речь идет о домах по улицам Бухарская, Аделя Кутуя, Родины, Рылеева, Крылова, а также о домах в поселке Дальний.

Кроме того, в некоторых домах по улицам Даурская, Зорге, Аделя Кутуя и Родины будет понижено давление воды до 1,5 атм.

Отсутствие воды связано с подключением к водопроводу жилого комплекса по улице Родины. По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

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