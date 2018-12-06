В Казани пьяная автоледи на угнанной легковушке протаранила троллейбус

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Казани пьяная автоледи на легковушке протаранила троллейбус. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Авария произошла поздно вечером во вторник, 4 декабря, на улице Тульская в Приволжском районе Казани. По предварительным данным, нетрезвая автоледи за рулем «Лады» не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в троллейбус.

Как сообщает сайт «Казань24», девушка поссорилась с возлюбленным, тайком забрала у него ключи от автомобиля и отправилась кататься по ночному городу.



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