В Нурлате хулиганов, разбивших машины и напавших на росгвардейцев, задержали со стрельбой

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Нурлате пятеро мужчин повредили припаркованные авто и напали на сотрудников Росгвардии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

«В Нурлате к сотрудникам вневедомственной охраны обратился гражданин и рассказал, что неподалеку пятеро мужчин хулиганят и осознанно наносят повреждения припаркованным автомобилям. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу и потребовали от хулиганов прекратить противоправные действия», – уточнили в пресс-службе управления.

На требования росгвардейцев мужчины отреагировали неадекватно. Один из хулиганов ударил сотрудника Росгвардии и повредил его форму. Четверо других агрессивных дебоширов хотели последовать примеру товарища, но стражи порядка сделали предупредительный выстрел в воздух и слегка охладили их пыл.

Бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками ППС и ГИБДД задержали нарушителей. Ими оказались жители Нурлата в возрасте от 20 до 26 лет.

Как выяснилось в отделе полиции, все хулиганы уже попадали в поле зрения правоохранителей. Один из задержанных был дважды судим за грабеж и вымогательство, другой многократно привлекался к административной ответственности.



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