Последний iPhone не стал лучшим смартфоном 2018 года по версии Роскачества

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). iPhone XS Max не стал лучшим смартфоном 2018 года. Рейтинг составили специалисты Роскачества и Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT).

Первое место в списке занимает Samsung Galaxy Note 9. Эксперты оценили удобство смартфона, качество сигнала, фотографий и звука, а из минусов назвали только слабую слышимость в шумной обстановке.

iPhone XS Max располагается на второй строчке рейтинга. Специалисты отметили высококлассный дисплей, с которого удобно читать как при ярком свете, так и при его недостатке, мощный процессор и качество звука. Однако смартфон не прошел барабанный тест на прочность, получив серьезные повреждения.

Тройку лидеров замыкает еще один смартфон от Apple — iPhone XS, который снимает хорошие фото при плохом освещении, оснащен качественным дисплеем и удобен в работе, но тоже получил значительные повреждения при тесте на прочность.

В топ-10 также вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+, iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro. Всего в списке насчитывается 309 моделей, которые проверили по 229 параметрам качества и безопасности.

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