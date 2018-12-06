Татар-информ

6 декабря 2018, 10:44

Общество

Проект SeloFun изменит устаревшие формы организации досуга сельской молодежи в Елабуге

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Общество

Проект SeloFun изменит устаревшие формы организации досуга сельской молодежи в Елабуге

В Елабужском районе планируется реализовать молодежный проект.

(Елабуга, 6 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе будет реализован проект SeloFun, направленный на организацию досуга сельской молодежи. Его на общегородской планерке презентовала член молодежно-общественного совета Диана Якубова. По мнению авторов проекта, SeloFun призван изменить устаревшие формы организации досуга молодежи в селах и уменьшить отток жителей из сел.

Комплекс развлекательно-познавательных мероприятий пройдет во всех селах района, причем в каждом селе на реализацию проекта планируется выделить 3 месяца. «Серия мероприятий будет включать в себя комплекс авторских интерактивов, лекции и семинары с участием экспертов, а также бизнес-игры, „СелУм“ („БитУм“) — аналог квизов и упрощенной версии „Что? Где? Когда?“ и еще ряд мероприятий», — рассказала Диана Якупова.

По ее словам, проект направлен на развитие творческого и креативного мышления у жителей села, а также выявление талантливой молодежи.

Проект уже частично начал реализовываться в Шурняке. Далее организаторы планируют переместиться в Куклюк.

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