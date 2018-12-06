Цирк, детсад и несколько домов Вахитовского района Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 7 декабря, здание Казанского цирка и несколько домов Вахитовского района останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии.

В здании цирка электричество отключат с 8 до 17 часов. До 11 света не будет в домах по улицам Кави Наджми и Тази Гиззата, до 13 — в домах по улицам Горького, Жуковского и Карла Маркса.

С 9 до 17 часов свет отключат в нескольких домах по улице Калинина. С 10 до 17 часов электричества не будет в домах по улицам Девятаева, Зайцева, Меховщиков и Портовая.

Кроме того, с 13 до 16 часов света не будет в детском саду на улице Нариманова и в домах по улицам Заводская и Татарстан. С 14 до 18 часов электричество отключат в домах по улице Галактионова и проспекту Универсиады.

Отключение света связано с плановым ремонтом линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, будет проведено техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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