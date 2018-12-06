Противодействие коррупции обсудят на Республиканском молодежном форуме в Казани

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 7 декабря, в Казанском IT-парке пройдет Республиканский молодежный антикоррупционный форум, сообщают организаторы.

В мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, примет участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. На форуме обсудят актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере экономики, а также компетенции госорганов республики, которые касаются молодежи.

В рамках антикоррупционного форума также наградят победителей «Антикоррупционного марафона — 2018» и республиканского конкурса журналистов и независимых экспертов.

Посетителей форума ждет выставка и информационные материалы о профилактике коррупции. Мероприятие стартует в 8.30.

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