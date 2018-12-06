Житель Татарстана доставлен в больницу с серьезными ожогами рук и ног после пожара в своем доме

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Житель татарстанского села Старый Кувак доставлен в больницу с серьезными ожогами рук и ног после пожара в своем доме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в одноэтажном бревенчатом доме в селе Старый Кувак Лениногорского района РТ пришло сегодня в 1.22 на единый номер вызова экстренных служб 112», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Оперативно прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнем. В результате пожара пострадал 45-летний мужчина. Его с ожогами рук и ног госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ.

Не исключено, что причиной пожара стало нарушение устройства и правил эксплуатации электрооборудования.

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