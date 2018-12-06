В Роскомнадзоре хотят ввести два новых возрастных ограничения

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В Роскомнадзоре России хотят ввести две новые возрастные маркировки СМИ — 1+ и 3+. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Сейчас мы отслеживаем возрастную маркировку средств массовой информации. Есть 0+, 6+, 12+, 18+. Сейчас же остро стоит вопрос о маркировке 1+ и 3+», — рассказал Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования.

По словам главы ведомства, маркировки вводятся не для того, чтобы запретить, а с точки зрения информационной безопасности — маркировка подскажет, что может быть полезно ребенку, а что наносит урон его психическому здоровью.

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