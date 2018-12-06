Очевидцы сняли на видео пожар в торговом павильоне в Казани

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Ночью в Советском районе Казани загорелся торговый павильон, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в одноэтажном неэксплуатируемом павильоне в доме № 36г по Сибирскому тракту пришло накануне в 23.52 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Меньше чем через 10 минут у горящего здания были пожарные. Огонь охватил небольшой торговый павильон на площади 50 кв. метров.

Порядка 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение устройства и правил эксплуатации электрооборудования.

Пользователи соцсетей выложили на своих страницах видеозаписи с места пожара. На них видно, что над торговыми рядами поднимается густой дым.



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