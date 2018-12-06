В России разработали первый в мире портативный электрогенератор

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). В России создали прототип первого в мире портативного электрогенератора, сообщают «Известия».

Отмечается, что по характеристикам изобретение будет значительно превосходить аккумуляторные батареи.

Устройство под названием «Топаз» сможет непрерывно вырабатывать электричество из разных веществ — в зарубежных аналогах используется только один вид топлива, рассказал представитель разработчика.

Еще одним преимуществом российского генератора станет его маленький вес и большая энергоемкость.

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