LADA Granta стала лидером продаж на российском авторынке в ноябре

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в ноябре, сообщает «Автостат».

Так, в течение прошедшего месяца на российском рынке реализовано 13324 единицы этой модели (продажи увеличились на 78,3%). На втором месте по числу продаж расположилась LADA Vesta — 9906 автомобилей (в ноябре реализовано на 22,8% больше), третье место в списке занимает KIA Rio — 8356 автомобилей (продажи увеличились на 4%).

Всего за 11 месяцев этого года больше всего в России реализовано автомобилей марки LADA Vesta (96763), на втором месте оказалась LADA Granta (93779), опередив KIA Rio (91506).

В октябре самой продаваемой моделью в России стала LADA Vesta.

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